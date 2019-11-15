Курские регоператоры по обращению с отходами рискуют обанкротиться

Сопровождающая мусорную реформу публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) считает, что у работающих в Курской области региональных операторов по обращению с отходами высокий риск обанкротиться. Кроме того, по данным компании, этот же риск есть у регоператоров в Бурятии, Дагестане, Вологодской, Магаданской и Новгородской областях. «Ситуация обусловлена несбалансированными тарифными решениями и заниженными нормативами накопления мусора, принятыми органами исполнительной власти субъектов»,– считают в РЭО

Как отметили в компании, в случае банкротства или ухода с рынка действующих регоператоров в регионах «отсутствуют альтернативные операторы по обращению с отходами, которые смогут их заменить». «Рекомендуем органам власти предусмотреть возможность корректировки единых тарифов и нормативов накопления, а также начать осуществлять подготовку процедуры по компенсации выпадающих доходов регоператоров, деятельность которых в настоящее время является убыточной»,– добавили в РЭО.

Напомним, в Курской области работают два регоператора. ООО «Экопол» обслуживает Юго-Западную зону, включающую 17 муниципалитетов, а АО «Спецавтобаза по уборке Курска» (САБ) обслуживает 12 муниципалитетов, объединенных в Северо-Восточную зону. По данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года чистый убыток «Экопола» составил 8,1 млн руб., а АО САБ получило 35,6 млн руб. чистой прибыли. В начале года «Экопол» заявил, что из-за сниженной властями нормы накопления, от которой зависит тариф на вывоз мусора, выручка компании упала на 45%.

В администрации Курской области “Ъ-Черноземье” уверили, что «угроза по прекращению деятельности региональных операторов отсутствует». Сейчас завершились годовые замеры накопления мусора, по итогам которых будет скорректирован тариф. «Это позволит стабилизировать финансовое положение региональных операторов»,– пояснили в администрации.

Подробнее о жалобах регоператоров на действия властей читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский мусор недооценили».

Александр Прытков