Разработчик TikTok планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Разработчик популярного видеоприложения TikTok, китайская компания ByteDance, планирует выйти на рынок музыкального стриминга, составив конкуренцию таким сервисам, как Spotify, Deezer или Apple Music, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. По данным британского издания, китайская компания ведет переговоры с ведущими рекорд-лейблами Universal Music, Sony Music и Warner Music для получения лицензии на использование их музыки в новом сервисе.

Источники FT отмечают, что запуск музыкального стримингового сервиса на развивающихся рынках Индии, Индонезии и Бразилии запланирован уже в следующем месяце, затем не исключен и выход на рынок США. Кроме того, пользователям нового сервиса будет доступна библиотека коротких видеоклипов, которые они смогут синхронизировать с музыкой из стриминга и отправлять своим знакомым.

Евгений Хвостик