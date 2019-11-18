Совет ЕС утвердил решение об упрощении выдачи виз гражданам Белоруссии

Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения, облегчающего выдачу виз гражданам этой страны. Текст соответствующего постановления Совета ЕС от 14 октября 2019 года опубликован в официальном журнале ЕС. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении.

Если соглашение будет подписано, шенгенские визы для граждан Белоруссии подешевеют с €60 до €35, максимальное время рассмотрения прошения на визу будет составлять 10 дней.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Совета ЕС, заявил, что особенности пограничного режима между РФ и Белоруссией должны учитываться при переговорах Минска с Евросоюзом об облегчении визового режима. «Тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах, и здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов»,— сказал он.

Напомним, неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил первую поездку на Запад за три года. Он посетил Вену, где встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Как дал понять господин Лукашенко, ключевая цель поездки — «проложить дорогу» для тех, кто «продает и покупает продукцию», а политические вопросы для него находятся на втором плане.

Подробнее о визите читайте в публикации “Ъ” «Александр Лукашенко вспомнил дорогу в Евросоюз».