Мэрия Уфы закупит коммунальную технику у компании сына бывшего вице-президента «Башнефти»

Компания «Автолидер-север», принадлежащая известным предпринимателям Олегу Макаренко, Александру Ганцеву (сыну бывшего вице-президента «Башнефти» Виктора Ганцева), Леониду Колбину (сыну бывшего министра внешнеэкономических связей республики Бориса Колбина), Савве Егорову (сыну предпринимателя Владимира Егорова), Фидалии Ахметхановой, Андрею Казанцеву, Ринату Хамадееву получила контракт администрации Уфы на поставку в город 26 единиц коммунальной техники. Стоимость контракта составила 109,22 млн руб. «Автодилер-север» был единственным участником тендера. Контракт предусматривает поставку до 17 января 2020 года пяти автосамосвалов, четырех экскаваторов, 12 погрузчиков и пяти снегоочистителей, изготовленных в 2019 году. На технику должна быть предоставлена гарантия один год.

ООО «Автолидер-север», по данным kartoteka.ru, образовано в Иглинском районе Башкирии в апреле 2015 года. В 2018 году предприятие заключило пять госконтрактов на общую сумму 45,42 млн руб., в том числе с ООО «Газпром трансгаз Уфа» на ремонт, техобслуживание и эксплуатацию техники группы КамАЗ.

В апреле мэрия заключила два контракта стоимостью 119,5 млн руб. на поставку 16 единиц коммунальной техники с АО «Курганский завод дорожных машин» и московским ООО «Меркатор холдинг».

Майя Иванова, Ирина Самойлова