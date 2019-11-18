Три туристических проекта Ленобласти отмечены премией Russian Event Awards

Три туристических проекта Ленинградской области завоевали призовые места в финале национальной премии событийного туризма Russian Event Awards.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» занял фестиваль «Корюшка идет!». Календарь туристических событий Ленинградской области текущего года получил третье место в номинации «Лучший региональный ТИЦ — организатор туристических событий». Вторе место в этой же номинации занял информационно-туристский центр Ленобласти.

Награждение победителей премии «Russian Event Awards — 2019» состоялось накануне в Самаре.

Напомним, что в двух номинациях национальной премии первые места заняли два петербургских фестиваля — «Чудо света» и «Рождественская звезда».