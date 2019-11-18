Два петербургских фестиваля признаны победителями Russian Event Awards-2019

Два петербургских фестиваля получили премии Russian Event Awards 2019. Награждение победителей состоялось накануне в Самаре.

Награды национальной премии удостоены фестивали «Чудо света» и «Рождественская звезда».

«Рождественская звезда» получил гран-при в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал», а фестиваль «Чудо света» — в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году театра».

Добавим, что фестиваль «Рождественская звезда» проводился в Петербурге в январе, а «Чудо света» — в начале ноября.