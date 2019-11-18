Ольга Чернышева снова обжаловала свое банкротство

Дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева подала кассационную жалобу в Верховный суд на определение о завершении процедуры конкурсного производства в рамках дела о ее банкротстве. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 10 июня Арбитражный суд Ростовской области определил завершить банкротство дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева. По ходу процедуры, которая длилась десять лет, в реестр кредиторов были заявлены требования на 193 млн руб., но они не были удовлетворены в полном объеме из-за недостатка имущества у Ольги Чернышевой. По итогам банкротства суд освободил ее от оставшихся обязательств перед кредиторами, однако сделал исключение на 50 млн руб., которые придется вернуть потерпевшим по уголовному делу, в котором госпожа Чернышева была признана виновной в причинении ущерба путем обмана.

В июле госпожа Чернышева обжаловала это определение в 15 апелляционном суде, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ-Юг” «Ольге Чернышевой не сделали скидку»

Дарья Голякова