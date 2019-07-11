Ольга Чернышева обжаловала завершение процедуры ее банкротства

Как стало известно “Ъ-Юг”, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 17 июля рассмотрит жалобу Ольги Чернышевой на определение ростовского арбитража о завершении процедуры конкурсного производства в рамках дела о ее банкротстве (информацию об этом можно найти в картотеке суда).

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 10 июня Арбитражный суд Ростовской области определил завершить банкротство дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева. По ходу процедуры, которая длилась десять лет, в реестр кредиторов были заявлены требования на 193 млн руб., но они не были удовлетворены в полном объеме из-за недостатка имущества у Ольги Чернышевой. По итогам банкротства суд освободил ее от оставшихся обязательств перед кредиторами, однако сделал исключение на 50 млн руб., которые придется вернуть потерпевшим по уголовному делу, в котором госпожа Чернышева была признана виновной в причинении ущерба путем обмана.

Вадим Водолазов