В администрации Ижевска назначили нового начальника управления благоустройства

Начальником управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска назначили Алексея Полуэктова. Ранее, со 2 сентября 2019 года, господин Полуэктов занимал пост замначальника обозначенного управления, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что в июле 2019 года Ольга Удалова покинула пост начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска из-за возможного конфликта интересов. Она проработала в этой должности чуть больше четырех месяцев. Госпожа Удалова является супругой министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.