В правительстве Оренбуржья произошли очередные кадровые изменения

На должность министра физической культуры и спорта Оренбуржья назначен Павел Самсонов. Он также освобожден от исполнения обязанностей вице-губернатора – заместителя председателя кабинета министров по социальной политике. О подписании главой региона Денисом Паслером ряда указов о назначении на должности и освобождении от должностей сообщили в понедельник в пресс-службе правительства области.

Ранее должность врио министра физической культуры и спорта региона занимал Павел Лискун, начальник управления организационной работы и туризма областного минспорта.

На должность заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области назначена Ольга Трегубова. Этот пост покинули Валерий Новоженин и Наталья Рыжкова.

Ранее сообщалось, что с 5 ноября 2019 года в Оренбургской области утверждена измененная структура исполнительных органов государственной власти региона. О кадровых изменениях в кабинете министров региона информировали 6 ноября.

Андрей Сазонов