В Оренбуржье утверждена новая структура правительства региона

С 5 ноября 2019 года в Оренбургской области утверждена измененная структура исполнительных органов государственной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующий указ подписан главой Оренбуржья Денисом Паслером. Губернатор ранее заявлял о готовящихся изменениях после выборов.

Согласно новой структуре облправительства в регионе созданы три новых министерства — региональной и информационной политики, промышленности и энергетики, цифровой экономики.

Четыре заместителя председателя получат министерские портфели. Первый вице-губернатор — первый зампред правительства Оренбуржья возглавит министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике станет главой региональной и информационной политики, а также будет координировать деятельность департамента молодежной политики. Вице-губернатор — заместитель председателя правительства области — руководитель аппарата губернатора и правительства региона будет координировать инспекции госохраны объектов культурного наследия, ЗАГСа, комитета по обеспечению деятельности мировых судей. Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике теперь координирует деятельность нескольких министерств — минэкономразвития, минпрома, минприроды, минтруда, министерства цифровой экономики, а также департамента по ценам и регулированию тарифов региона. Вице-губернатор — зампред кабинета министров региона по социальной политике будет курировать и министерство здравоохранения области. Помимо этого он должен координировать деятельность минсоцразвития, минобразования и минспорта региона. Еще один зампред правительства региона будет курировать работу министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и координировать деятельность инспекции госстройнадзора области.

Полномочия ряда ведомств также изменены. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений теперь включает в себя упраздненное министерство лесного и охотничьего хозяйства. Минсельхоз будет контролировать торговую сферу, министерство строительства станет отвечать за транспорт, вопросы туризма и внешних связей переданы в ведение министерства экономического развития. Министерство внутреннего государственного финансового контроля реорганизовано в комитет.

Андрей Сазонов