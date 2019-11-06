В правительстве Оренбуржья произошли кадровые изменения

С 6 ноября 2019 года вступает в силу указы губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о назначении на должности. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Олег Димов будет занимать пост вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбуржья по внутренней политике – министра региональной и информационной политики. Вице-губернатором также назначен Александр Полухин, который возглавляет министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.

Минтруд региона возглавила Наиля Исхакова, министром социального развития Оренбуржья назначена Татьяна Самохина, Евгения Шевченко будет руководить министерством культуры.

Ранее сообщалось, что с 5 ноября 2019 года в Оренбургской области утверждена измененная структура исполнительных органов государственной власти региона.

Андрей Сазонов