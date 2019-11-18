В отношении строительной компании «Кубань» продлен срок конкурсного производства

Арбитражный суд Краснодарского края продлил конкурсное производство в отношении краснодарской строительной компании «Кубань» сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО СК «Кубань» назначено на 28 апреля 2020 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Строительная компания „Кубань“» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. С заявлением о признании компании банкротом в марте 2017 года обратилось ООО «Бетонстройсервис», в апреле того же года в отношении «Кубани» была введена процедура наблюдения, которая продлевалась несколько раз. В марте этого года кредиторами было принято решение по обращению в суд с требованиями о признании должника несостоятельным и открытии в отношении него процедуры банкротства. Суд признал требование обоснованным. Всего в реестре значится более десяти компаний-кредиторов, совокупный долг СК«Кубань» перед ними составляет 2,7 млрд руб.

В конце августа текущего года конкурсный управляющий общества Анжела Саарян опубликовала акты инвентаризации имущества и имущественных прав должника. Общая стоимость имущественных активов банкрота составила 53,6 млн руб. Согласно опубликованным актам, 24 единицы легковых и грузовых автомобилей СК «Кубань» оценены в 20,3 млн руб., оставшуюся стоимость составляют: земельный участок, башенные краны, нежилые помещения и так далее.

Дмитрий Михеенко