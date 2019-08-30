Имущество СК «Кубань» оценили в 53,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания "Кубань"» Анжела Саарян опубликовала акты инвентаризации имущества и имущественных прав должника. Сообщение об этом находится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Общая стоимость имущественных активов банкрота составила 53,6 млн руб.

Согласно опубликованным актам, 24 единицы легковых и грузовых автомобилей СК «Кубань» оценены в 20,3 млн руб., оставшуюся стоимость составляют: земельный участок, башенные краны, нежилые помещения и так далее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Строительная компания „Кубань“» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства сроком до 24 октября 2019 года. С заявлением о признании СК банкротом в марте 2017 года обратилось ООО «Бетонстройсервис», в апреле того же года в отношении СК «Кубань» была введена процедура наблюдения, которая продлевалась несколько раз. В марте этого года кредиторами принято решение по обращению в суд с требованиями о признании должника несостоятельным и открытии в отношении него процедуры банкротства, суд признал требование обоснованным. Всего в реестре значится более десяти компаний-кредиторов, совокупный долг СК«Кубань» перед ними составляет 2,7 млрд руб.

Дмитрий Михеенко