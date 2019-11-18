ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.

Как выяснил ЦБ, сильнее всего упал объем привлеченных средств в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн руб. (в 2018 году — 4,4 млрд руб.). Объем рынка p2p-кредитования снизился на 70%, с 268 млн до 80,6 млн руб.

При этом p2b-кредитование выросло с 4 млрд до 4,1 млрд руб. в 2019 году. Также увеличился сегмент Rewards — с 129 млн до 132 млн руб. В целом по всем сегментам в 2019 году снизился портфель займов и возросла доля просроченной задолженности.

Как уточняет РБК, регулятор представил свои подсчеты на закрытой рабочей группе с участниками рынка 14 ноября. ЦБ учитывал данные тех участников рынка, которые предоставляют их добровольно.

Ранее финансовый комитет Госдумы подготовил новую редакцию законопроекта о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Депутаты предложили увеличить максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинг. Поправки вводят годовые лимиты не только для инвесторов (600 тыс. руб.), но и для заемщиков (1 млрд руб.).

Подробности — в публикации “Ъ” «Краудфандингу прописали лимиты».