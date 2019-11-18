Ким Чен Ын заявил о важности подготовки к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым повысить готовность страны к вооруженному конфликту. В понедельник, 18 ноября, он посетил учения военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны, а также провел полевое руководство высадкой десантников.

«Необходимо проводить учения и проверку, как в данном случае, без предупреждения, в жестоких условиях, имитирующих реальную войну, не будучи связанным правилами и формальностями, чтобы использовать это как возможность повысить готовность подразделений Корейской народной армии к войне, их проверки и закалки»,— передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (цитата по «РИА Новости»). Сообщается, что глава КНДР остался крайне доволен результатами учений северокорейских военных.

Накануне свои совместные учения, против проведения которых выступал Пхеньян, отложили США и Южная Корея.

О том, что сейчас происходит в отношениях между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном,— в материале “Ъ”.