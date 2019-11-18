Верховный суд Гонконга признал антиконституционным запрет масок

Верховный суд (ВС) Гонконга признал нарушающим конституцию закон о запрете на ношение масок во время массовых демонстраций и акций протеста, сообщает газета South China Morning Post. Запрет был введен гонконгским правительством в начале октября. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200.

Глава Гонконга Кэрри Лам рассчитывала, что запрет на ношение масок станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения». Однако судьи гонконгского ВС постановили, что запрет «несовместим с основным законом» Гонконга.

Напомним, первоначально протесты начались из-за недовольства жителей Гонконга проектом закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, а также отставки Кэрри Лам.

Подробности — в материале “Ъ” «Гонконг становится более радикальным».