РБК: стоимость 175 самолетов МС-21 составила $9 млрд — вдвое меньше каталожной цены

Сумма портфеля твердых заказов на 175 пассажирских лайнеров МС-21, сформированного авиастроительной корпорацией «Иркут» (разработчик самолета), составляет около $9 млрд, передает РБК со ссылкой на источники. Представитель «Иркута» информацию о сумме портфеля заказов комментировать отказался, сославшись на коммерческую тайну. При этом он рассказал, что каталожная цена (изначально установленная производителем) одного самолета без технического обслуживания и страховки составляет $97,9 млн.

«Стоимость 175 самолетов по каталожной цене составит $17,1 млрд»,— добавил он. Эта сумма почти в два раза превышает итоговую сумму твердых контрактов на 175 МС-21. В эти $9 млрд включен только лизинг, а техобслуживание, страховка и другие дополнительные опции туда не входят.

Работа над МС-21 — российским самолетом среднемагистрального класса — продолжается больше десяти лет. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Кроме того, планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Сейчас лайнер находится на стадии сертификационных испытаний.

О перспективах МС-21 на рынке — в материале “Ъ FM”.