МС-21 показался покупателям

Россия впервые показала миру современный самолет МС-21, над которым работают больше 10 лет. Лайнер презентовали накануне на авиасалоне МАКС в Жуковском. Осмотрели самолет и президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Из-за американских санкций производство МС-21 усложнилось. России пришлось искать замену иностранным комплектующим. Удалось ли ее найти? И когда в воздух поднимется первый самолет с пассажирами? Выяснял Александр Рассохин.

Представить современный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 хотели еще год назад. Но лайнер не смог набрать нужного количества летных часов. И только накануне его впервые смогли увидеть в воздухе посетители авиасалона. За пятиминутным полетом с земли наблюдали и лидеры России и Турции. После Владимир Путин и Реджеп Эрдоган осмотрели салон самолета. Первое, что бросается в глаза — это его ширина, рассказала корреспондент “Коммерсанта” Анна Героева: «Стюардесса с тележкой может пройти совершенно спокойно, и ей не будет мешать человек, который идет, грубо говоря, в туалет, то есть они совершенно спокойно разминутся. У него больше иллюминаторы, больше расстояние между креслами, сами кресла шире, чем обычно в Boeing, Airbus и Sukhoi Superjet. В целом он комфортен».

Предполагалось, что примерно половина комплектующих в самолете будет отечественной, а оставшаяся часть — производства США, Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате серийное производство МС-21 должны были начать в этом году. Но затем срок сдвинули на 2020-й: всему виной санкции Вашингтона против трех компаний, которые и делают элементы для МС-21. Как итог, к примеру, США и Япония перестали поставлять композит для производства крыльев. Того материала, что успели закупить, хватило только на несколько самолетов. России пришлось искать замену, и, по словам исполнительного директора агентства «Аэропорт» Олега Пантелеева, она найдена: «Разработан отечественный материал, и вскоре будут построены самолеты с крылом из него. Наравне с крылом самым важным является создание двигателя. Отечественный ПД-14 вскоре поступит в Иркутск для установки на самолет». На представленных сейчас моделях стоят американские двигатели. Так что самолеты, которые взлетали накануне над Жуковским, будут отличаться от тех лайнеров, что пойдут на продажу через несколько лет, продолжает Пантелеев:

«Как ожидается, в 2021 году самолет сможет приступить к выполнению полетов с пассажирами на борту, правда, с двигателями иностранного производства, но под флагом российской авиакомпании. Есть предположение, что это все-таки будет “Аэрофлот”».

Презентация МС-21 во вторник в Жуковском была главным образом для покупателей. Но будут ли новейшие самолеты востребованы? В корпорации-разработчике «Иркут» уверяют: уже есть около 170 заказов. И их количество вырастет, если в следующем году самолет получит все необходимые сертификаты. Впрочем, старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко не разделяет такой оптимизм: «Что будет с ценой МС-21, никто пока не понимает. Нет уверенности в том, какая у него будет надежность, то есть готовность к вылету, как будет организовано послепродажное обслуживание. Есть аналогия с Superjet, которая говорит, что все будет организовано плохо. То есть если по МС-21 все будет иначе, это тоже нужно рынку доказывать. Здесь придется ждать несколько лет до начала эксплуатации, до его первых результатов».

Вице-премьер Юрий Борисов уверен, что вскоре проект перестанет зависеть от поставок из-за рубежа и к 2022 году 97 % комплектующих будут отечественного производства. Правда, специалисты отрасли в такую перспективу не верят и подчеркивают, что импортозамещение не всегда снижает затраты. Ведь многое в конечном счете будет зависеть от спроса. А с прогнозами не все так однозначно. Пока же, как считают в правительстве, на создание МС-21 к 2025 году уйдет почти полтриллиона рублей.

По информации опрошенных “Ъ FM” экспертов авиаотрасли, рыночная стоимость самолета МС-21 может составить около $50 млн.