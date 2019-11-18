СМИ: команде Трампа говорили о готовности Зеленского начать расследование по делу Байдена

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд сообщал администрации президента США Дональда Трампа о готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. В распоряжении газеты The Wall Street Journal оказалась электронная переписка, касающаяся этого вопроса. Господин Сондленд постоянно рассказывал о планах украинского президента исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвейни и министру энергетики США Рику Перри.

Также Гордон Сондленд обращался к бывшему старшему директору по России Совета национальной безопасности Белого дома Тиму Моррисону с просьбой о проведении телефонного разговора между американским и украинским президентами до проведения на Украине парламентских выборов (состоялись 21 июля, беседа между господами Зеленским и Трампом прошла через четыре дня). 19 июля постпред США при ЕС направил нескольким сотрудникам администрации президента США электронное письмо, в котором говорилось, что украинский президент готов заверить своего американского коллегу в том, что расследование против Байденов скоро начнется.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

«Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента США. (Зеленский.— “Ъ”) заверит (Трампа.— “Ъ”) в том, что он намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернуть каждый камень"»,— написал тогда господин Сондленд. Он добавил, что президент Украины очень хотел, чтобы разговор состоялся до парламентских выборов.

Что нужно знать об импичменте Трампу Читать далее

Напомним, июльский разговор президентов США и Украины стал поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным конкурентом действующего главы государства на выборах в 2020 году. Первые публичные слушания по импичменту действующего президента США прошли 13 ноября.

О том, как прошли слушания по «украинскому делу»,— в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

О том, как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента,— в материале “Ъ FM”.