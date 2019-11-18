СМИ: команде Трампа говорили о готовности Зеленского начать расследование по делу Байдена

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд сообщал администрации президента США Дональда Трампа о готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. В распоряжении газеты The Wall Street Journal оказалась электронная переписка, касающаяся этого вопроса. Господин Сондленд постоянно рассказывал о планах украинского президента исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвейни и министру энергетики США Рику Перри.
Также Гордон Сондленд обращался к бывшему старшему директору по России Совета национальной безопасности Белого дома Тиму Моррисону с просьбой о проведении телефонного разговора между американским и украинским президентами до проведения на Украине парламентских выборов (состоялись 21 июля, беседа между господами Зеленским и Трампом прошла через четыре дня). 19 июля постпред США при ЕС направил нескольким сотрудникам администрации президента США электронное письмо, в котором говорилось, что украинский президент готов заверить своего американского коллегу в том, что расследование против Байденов скоро начнется.
«Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента США. (Зеленский.— “Ъ”) заверит (Трампа.— “Ъ”) в том, что он намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернуть каждый камень"»,— написал тогда господин Сондленд. Он добавил, что президент Украины очень хотел, чтобы разговор состоялся до парламентских выборов.
Напомним, июльский разговор президентов США и Украины стал поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным конкурентом действующего главы государства на выборах в 2020 году. Первые публичные слушания по импичменту действующего президента США прошли 13 ноября.
О том, как прошли слушания по «украинскому делу»,— в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».
О том, как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента,— в материале “Ъ FM”.
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