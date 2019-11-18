Венесуэльские дипломаты уехали из Боливии

Сотрудники посольства Венесуэлы в Боливии вернулись на родину, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. На прошлой неделе власти Боливии потребовали от всех венесуэльских дипломатов покинуть страну: их объявили персонами нон-грата из-за вмешательства Венесуэлы во внутренние дела Боливии.

Господин Мадуро в ходе выступления на книжной ярмарке рассказал, что сотрудники венесуэльского посольства получали угрозы, а здание дипмиссии грозили взять штурмом и сжечь. «Сорок восемь часов назад я приказал всему дипломатическому персоналу покинуть страну»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»). По мнению президента Венесуэлы, в Боливии к власти пришли «нацистско-фашистские силы», передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. Обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».