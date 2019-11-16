Боливия потребовала от всех венесуэльских дипломатов покинуть страну

Власти Боливии потребовали ото всех венесуэльских дипломатов и сотрудников посольства покинуть страну, сообщает Bloomberg со ссылкой на боливийского министра иностранных дел Карен Лонгарич. По ее словам, дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за вмешательства Венесуэлы во внутренние дела Боливии.

Госпожа Лонгарич отметила, что граждане Венесуэлы были замечены в беспорядках сторонников бывшего президента страны Эво Моралеса. Кроме того, Боливия объявила о прекращении своего участия в Боливарианском альянсе народов Америки, который объединяет Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. По словам госпожи Лонгарич, членство в нем шло вразрез с интересами страны.

10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. Обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».