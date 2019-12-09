Адам или Ева?

Наталья Радулова

Почему женщины более религиозны

В какую христианскую церковь ни зайдешь — женщин там больше. На молодежном собрании общины протестантов-пятидесятников посмотришь в зал: на десять девчонок — двое-трое ребят. Статистику Ватикана изучишь: в мире около 50 тысяч католических монахов и 660 тысяч монахинь. На литургии в православном храме оглянешься — вокруг платочки, платочки, платочки…

То, что женщины более набожны, давно известно. Но подсчеты все равно зачем-то регулярно проводятся. Согласно исследованию Pew Research Center, в мире нет стран, в которых мужчины были бы более религиозными, чем женщины. Причем исследовательский центр Pew изучал группы христиан, мусульман, буддистов, индуистов и евреев, в том числе в государствах с нехристианским большинством,— и всюду один и тот же результат. Да, парни на виду, они всегда в первых рядах, в алтаре и за кафедрой — духовенство многих религий состоит только из мужчин. Тем не менее костяк их паствы — женщины.

Предыдущие исследования также отмечали подобное: например, британки больше склонны верить в Бога и загробную жизнь, чем мужчины-британцы: 60 процентов против 35 процентов. «Среди верующих женщины обычно гораздо более тверды в вере, чем мужчины»,— делает вывод Дэвид Воас, профессор социальных наук Института социальных и экономических исследований при Эссекском университете. В Соединенных Штатах американки чаще, чем мужчины, считают веру «очень важной» в своей жизни (60 процентов против 47 процентов) и чаще молятся каждый день (64 процента против 47 процентов). В России подобный опрос проводил Аналитический центр Юрия Левады, и тогда тоже оказалось, что у россиянок религиозность существенно выше, чем у наших дяденек (51 процент против 30 процентов).

Как это только не объясняли! Раньше были версии о разнице воспитаний и социального положения — у женщин, мол, доходы ниже, риск подвергнуться насилию выше, поэтому несчастным и приходится искать небесного покровительства. Да и вообще девчонок с детства затюкивают, они привыкли к покорности. Но идут десятилетия, в странах происходят социальные изменения и преобразования гендерных ролей, а религиозный гендерный разрыв упорно сохраняется во всех обществах и культурах. Ну что ты будешь делать!

«А теток в принципе на всех собраниях полно,— есть версия и у моей подруги.— Крестный ход, детский утренник, зал филармонии, тренинг личностного роста, лекция о поэзии Серебряного века, встреча с писателем в книжном, курсы гончарного мастерства, экскурсия в Третьяковке, группа здоровья в парке — нас везде больше. Женщины даже волонтерами становятся в два раза чаще мужчин, если верить Росстату. Я не знаю, где наши мужики кучкуются, где их духовная жизнь проходит. В Госдуме, на футбольных стадионах и в саунах?»

Джон Хоффман, профессор социологии в университете Бригама Янга, недавно заявил, что склонность к риску может частично объяснить различия в благочестии: парни якобы более отважны и чаще полагаются на себя, тогда как барышни охотнее просят помощи свыше. С этой теорией Хоффман носится с 1995 года, и ни один опрос до этого ее не подтверждал. А сейчас профессор сосредоточился на тинейджерах, и у некоторых респондентов вроде бы обнаружил какую-то закономерность. Правда, его работу уже критикуют — если проводить опросы среди пацанов, которые в этом возрасте, как сайгаки, скачут по крышам и эскалаторам, то и рост их усов можно объяснить склонностью к риску. Да и сам профессор признает, что это лишь теория, один из возможных факторов, а как полностью объяснить разрыв в религиозности между мужчинами и женщинами, он не знает. Тайна сия велика есть.