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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Фигурное катание


Кубок «Ростелеком» — пятый этап серии Гран-при

Мужчины. 1. Александр Самарин — 264,45 балла. 2. Дмитрий Алиев — 259, 88. 3. Марк Игнатов (все — Россия) — 252,87. 4. Сёма Уно (Япония) — 252,24.

Женщины. 1. Александра Трусова — 234,47 балла. 2. Евгения Медведева (обе — Россия) — 225,76. 3. Мэрайя Белл (США) — 205,67… 11. Станислава Константинова (Россия) — 156,94.

Пары. 1. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 229,48 балла. 2. Евгения Тарасова—Владимир Морозов (обе пары — Россия) — 216,77. 3. Минерва Фабьенн Хазе—Нолан Зегерт (Германия) — 186,16… 5. Ксения Столбова—Андрей Новоселов (Россия) — 177, 51.

Танцы. 1. Виктория Синицина—Никита Кацалапов (Россия) — 212,15 балла. 2. Пайпер Гиллес—Поль Пуарье (Канада) — 207,64. 3. Сара Уртадо—Кирилл Халявин (Испания) — 185,01… 9. Анастасия Скопцова—Кирилл Алешин (Россия) — 164,64.

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