Криштиану Роналду приблизился к сотне

Действующий чемпион Европы — сборная Португалии обеспечила себе путевку на очередное континентальное первенство лишь в заключительном туре группового этапа, который складывался для нее очень непросто. Благодаря гостевой победе над люксембуржцами — 2:0 — Португалия заняла второе место в группе B вслед за украинской командой, опередив конкурировавшую с ней сербскую.

Второй гол в ворота сборной Люксембурга забил пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. И он вплотную приблизил его к знаковой отметке: теперь в активе Роналду 99 мячей в матчах за национальную сборную. Впрочем, он не является лидером по этому показателю в истории футбола, хотя португальца от рекордсмена отделяет уже отнюдь не гигантская дистанция. Форвард Али Даеи, выступавший за иранскую команду с 1993 по 2006 год, забил 109 голов.

Арнольд Кабанов