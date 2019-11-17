Новостройки Екатеринбурга продолжают дорожать, но темпы замедлились

Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге в ноябре составила 73,2 тыс. руб., увеличившись в сравнении с октябрем на 1,22%. С начала года аналитики фиксируют подорожание жилья в городе в пределах 4,9%. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Вместе с тем средняя стоимость первичного жилья в России в ноябре составила 75 тыс. руб. за 1 кв. м — это самый высокий показатель за всю историю, утверждают в «Авито Недвижимость». Это произошло за счет динамики в годовом выражении: относительно ноября прошлого года новостройки в России подорожали на 12%. Но сейчас на рынке стагнация. По расчетам «Авито Недвижимость», средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за месяц выросла на 0,6%.

В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю, сообщали аналитики ЦИАН. Ранее участники рынка прогнозировали, что до конца года рост средней цены в Екатеринбурге составит 1–2%. По данным ЦИАН, в 15 городах-миллионниках в ноябре цены выросли в среднем на 1,5% относительно октября. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что девелоперы стали аккуратнее подходить к повышению цен на жилье. Стоимость недвижимости слишком выраженно росла в период с осени 2018-го до весны 2019-го: в зависимости от региона увеличение составило от 10% до 25%. Но с 1 июля динамика замедлилась.

Аналитики не сомневаются в дальнейшем подорожании новостроек: во многих регионах спрос на первичную недвижимость поддерживает дешевеющая ипотека.

Подробнее о том, как изменилась стоимость жилья в России, читайте в материале «Цена спроса».