Синоптики пообещали скорый приход метеорологической зимы в Москве

Метеорологическая зима с отрицательными температурными значениями наступит в Москве в четверг, 21 ноября, сообщают синоптики центра «Фобос». В этом году зима опаздывает на 11 суток, и прогнозируемая погода вернет температурный режим в климатическое русло. Вместе с тем снега до конца ноября не предвидится.

В понедельник и вторник предстоящей недели ожидаются облачность, локальная изморось, туманы и дымка. Температура будет на уровне +2…+5° ночью и +4…+7° днем. В среду синоптики отмечают усиление восточного ветра и обратный суточный ход температуры: утром ожидаются +1…+3°, днем столбики термометров приблизятся к нулю, а вечером ударят легкие заморозки, на дорогах может образоваться гололедица. С четверга и до конца недели из-за арктического антициклона в Москве будет малооблачно и сухо, температура опустится ниже ноля: ночью -2…-7° (а к выходным и до -5…-10°), днем 0…-5°, что на 1–2 градуса ниже климатической нормы.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал “Ъ FM”, что осень 2019 года может стать самой теплой за всю историю наблюдений.

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