Ноябрь радует погожими днями

Осень 2019 года может стать самой теплой за всю историю наблюдений, заявил “Ъ FM” ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в пятницу и в выходные в Москве сохранится необычно теплая и сухая для ноября погода.

15 ноября характер погодных условий в столичном регионе существенных изменений не претерпит, поскольку в атмосфере сохраняется непререкаемое господство западного крыла сибирского антициклона по имени «Палома». Температурный фон снова превысит климатическую норму на 3-5 градусов, и нужно сказать, что такие волны тепла, которые были накануне и ожидают москвичей 15 ноября, случаются в нашем регионе не чаще одного раза в десять лет.

Ночью и под утро посвежеет до околонулевых значений в городе и по области — -3…+2, днем можно рассчитывать на +5…+8 — в столице, и по области — +3…+8. При этом ветер южных румбов — не более 2-7 м/с, и атмосферное давление останется на высоком уровне — 757 мм ртутного столба, будет стабильным.

В выходные тоже будут относительно погожие дни, правда, ожидается небольшое натекание облачности.

Вероятность осадков по-прежнему минимальная, температура воздуха ночью — -3…+2, днем — +2…+7. Начало недели тоже ознаменуется достаточно комфортной по ноябрьским меркам погодой с минимальной вероятностью осадков и повышенным температурным фоном. То есть зимы пока на горизонте ни по каким признакам не видно.

В центре «Фобос» также сообщили, что на этой неделе в Москве будет выполнена месячная норма по солнечному сиянию. По информации синоптиков, обычно в ноябре в Москве солнце светит в среднем 32 часа, то есть около одного часа в день.

Петр Пархоменко