«Автостат» назвал самые популярные премиальные автомобили

Самым продаваемым премиальным автомобилем за девять месяцев нынешнего года стал кроссовер Lexus RX, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За это время было продано 6437 экземпляров.
В пятерку лидеров продаж также вошли:
Продажи премиальных автомобилей в октябре при этом выросли на 9%, сообщал ранее «Автостат». За тот месяц было продано 14,2 тыс. экземпляров, что на 8,6% больше, чем в прошлом году. Лидером среди автомобилей стал Mercedes-Benz.
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