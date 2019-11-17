17 ноября, воскресенье
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«Автостат» назвал самые популярные премиальные автомобили

Самым продаваемым премиальным автомобилем за девять месяцев нынешнего года стал кроссовер Lexus RX, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За это время было продано 6437 экземпляров.

В пятерку лидеров продаж также вошли:

  • Mercedes-Benz E-Class (6002 автомобиля);
  • BMW 5-Series (5204 автомобиля);
  • BMW X3 (4373 автомобиля);
  • Lexus NX (4101 автомобиля).

Продажи премиальных автомобилей в октябре при этом выросли на 9%, сообщал ранее «Автостат». За тот месяц было продано 14,2 тыс. экземпляров, что на 8,6% больше, чем в прошлом году. Лидером среди автомобилей стал Mercedes-Benz.

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