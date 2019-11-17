Китай сообщил об конструктивных телефонных переговорах по торговой сделке с США

Между Китаем и США состоялись «конструктивные» переговоры по поводу торговой сделки, сообщает агентство «Синьхуа». Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В беседе принимали участие вице-премьер Китая Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин.

«Стороны провели конструктивное обсуждение по ключевым озабоченностям друг друга на первом этапе торгового соглашения и договорились продолжать тесные контакты»,— говорится в сообщении. Подробности переговоров не сообщаются.

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В начале ноября Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. Стороны решили постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого, пока не определены.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».