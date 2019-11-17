США ввели санкции в отношении министра внутренних дел Кубы

Власти США вводят санкции в отношении главы МВД Кубы Хулио Сесара Гандарильи, говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео. Санкции вводятся за причастность к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле. Министру запрещен въезд в США. Запрет распространяется также и на двух его детей.

«Помимо нарушений прав человека в Венесуэле, которые служат основой для этих санкций, министерство внутренних дел Кубы отвечает за аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное заключение в тюрьму более 100 политических заключенных на Кубе. Сотрудники министерства наблюдали за пытками политических диссидентов, задержанных и заключенных, а также за убийством некоторых из этих лиц полицией и силами органов безопасности»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

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Накануне США внесли в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей. В 1960 году в ответ на кубинскую революцию США ввели эмбарго на поставку на остров большинства товаров. Санкции несколько раз ужесточались вплоть до 2003 года с целью «ускорить появление свободной и демократической Кубы». В 1961 году США разорвали дипотношения с Кубой. Во время президентского срока Барака Обамы отношения между странами улучшились, однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа они снова пошли на спад.

Как изменилась Куба после ухода Рауля Кастро и Барака Обамы — в материале “Ъ” «Часть суши, окруженная санкциями».