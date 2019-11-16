США расширили «черный список» по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей. Отели связаны с военными Кубы, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«6 ноября Куба отмечает 500-летие Гаваны. Гавана была когда-то одним из самых динамичных и процветающих городов в Америке... эта годовщина является печальным напоминанием о том, как революция продолжает подводить свой народ, управляя экономикой Кубы, вместо того, чтобы реформировать ее, чтобы реализовать экономический потенциал Кубы, и принудительно заставляет замолчать кубинцев, которые борются за свободу»,— говорится в заявлении господина Помпео. Речь идет об одной гостинице в Гаване, одной в городе Варадеро и трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Запрет на финансовые операции вступает в силу с 19 ноября.

Как складывались отношения США и Кубы Читать далее

Напомним, дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти Фиделя Кастро. Во время президентского срока Барака Обамы отношения между странами улучшились, однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа они снова пошли на спад. В 2017 году власти США объявили об отзыве 60% своего дипперсонала с Кубы и прекращении оформления американских въездных виз на территории острова. В апреле 2019 года Госдеп США разрешил подачу в США судебных исков к международным компаниям, ведущим бизнес на Кубе. В июне 2019 года США ограничили групповые поездки на Кубу для своих граждан.

Как изменилась Куба после ухода Рауля Кастро и Барака Обамы — в материале “Ъ” «Часть суши, окруженная санкциями».