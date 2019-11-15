Чаще всего правила парковки нарушают на Варшавском шоссе

Столичные власти назвали улицы, на которых водители чаще всего нарушают правила парковки, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В октябре 2019 года больше всего автомобилей, припаркованных с нарушениями, было эвакуировано с Варшавского шоссе (489 машин) и Пресненской набережной (472 машины). Также в число популярных у нарушителей улиц вошли Проспект Мира, улица Казакова, 1-го Красногвардейский проезд, Дмитровское шоссе, а также Ленинградский, Ленинский и Кутузовский проспекты.

Напомним, ранее в АМПП назвали нарушителей-рецедивистов, у которых с начала года автомобили неоднократно эвакуировали с одних и тех же мест.