В Москве у пяти водителей пять раз эвакуировали машины за неправильную парковку

В 2019 году у пяти водителей в Москве эвакуировали автомобили за нарушение правил парковки по пять раз, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто — и все пять раз», — отметили в ведомстве.

Чаще всего машины с нарушением правил оставляли на Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте, улице Верхние Поля и других улицах Москвы. При этом в большинстве случаев автомобили нарушителей-рецедивистов эвакуировали с одних и тех же мест.