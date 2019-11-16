В Турции задержаны 25 родственников убитого главаря ИГ

В четырех турецких областях задержаны 25 родственников убитого главаря «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. 11 человек захвачены в Кыршехире, 5 — в Самсуне, 3 — в Орду и 6 — в Шанлыурфе, сообщают турецкие СМИ.

Суд арестовал четырех задержанных по обвинению в участии в террористической организации. 21 из задержанных, включая 2 детей, будет отправлен в центр репатриации.

До этого сообщалось о задержании сестры аль-Багдади. Ее захватили вместе с семьей.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.

О ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».