Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры России на данный момент не справляются с эффективным продвижением российского кинематографа в малых городах и за пределами страны, заявил глава Минкульта Владимир Мединский.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации (показов кино за рубежом. — “Ъ”). Они со своей задачей не справляются»,— посетовал господин Мединский (цитата по ТАСС).

Задача развития кинотеатров в малых российских городах была поставлена перед Фондом кино год назад, сказал глава Минкульта. «Пока фонд и с этой задачей не справляется. Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж!»— сказал он.

Глава Министерства культуры также указал на предвзятость отборщиков российского кино, которая, по его мнению, связана не столько с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров, сколько с тенденциями европейских кинофестивалей. «Когда европейские прокатчики ориентированы именно на фестивали, вызывает недоумение, какие российские фильмы отбираются. Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль»,— добавил министр.

Владимир Мединский о господдержке российского кинематографа — в интервью “Ъ”.