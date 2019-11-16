Авторы законопроекта о профилактике домашнего насилия пожаловались на угрозы

Соавторам законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве поступают угрозы в связи с разработкой документа. Авторы инициативы попросили правоохранительные органы провести проверку, сообщила «РИА Новости» одна из соавторов, зампред комитета Госдумы вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, угрозы приходят в том числе по электронной почте и в социальных сетях. Госпожа Пушкина рассказала, что «разного рода нецензурные комментарии» высказывались давно, но в последнее время стали поступать реальные угрозы в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. «Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона»,— заявила госпожа Пушкина.

Также письма, направленные против проекта закона, поступали многим депутатам и членам Совета федерации, заявила Оксана Пушкина. Неофициальное расследование по этой массовой рассылке провел комитет Думы по образованию и науке. Выяснилось, что предполагаемые авторы писем не знали, о чем идет речь, никаких писем в адрес Госдумы не отправляли «и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников», сообщила депутат. «Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными»,— добавила она.

Госпожа Пушкина сказала, что понимает, «кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой». О каких людях идет речь, она не уточнила. «Мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам»,— пояснила парламентарий. Об итогах проверки пока ничего не известно.

Над проектом о профилактике домашнего насилия работают как минимум с 2016 года. Как ожидается, инициативу вновь внесут в Госдуму до конца 2019-го. В рамках закона виновным в побоях родственников могут запретить приближаться к пострадавшим на расстояние до 50 м в течение двух лет. По данным экспертов, «из десяти поданных заявлений о побоях в семье потерпевшие отзывают шесть-восемь», а полицейские регистрируют такие обращения только в 56% случаев.

Подробнее о проекте закона — в публикации “Ъ” «Внесенного четыре года ждут».