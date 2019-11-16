Швеция и Финляндия вышли на Евро-2020

Сборные Швеции и Финляндии обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Сборная Финляндии сыграет на Евро впервые в своей истории.

Шведская команда в пятницу победила в гостях сборную Румынии со счетом 3:0, гарантировав себе второе место в группе F, где досрочно победила Испания. Финляндия дома разгромила Лихтенштейн (3:0) и обеспечила себе второе место в группе J, лидером которой является итальянская сборная.

Кроме этих команд, участие в турнире уже гарантировали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия и Чехия. Всего в финальной стадии Евро-2020 сыграют 24 сборные.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России, досрочно квалифицировавшаяся на Евро-2020, в субботу, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией. От результата этой игры зависит, кто в итоге займет первое место в группе I, которое позволит победившей команде оказаться в первой корзине при жеребьевке группового этапа финального турнира Евро-2020 — в компанию к пяти другим лучшим национальным командам по итогам отборочного этапа.

Превью матча — в материале “Ъ” «Сборная России сыграет с разницей».