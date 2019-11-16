Новым гендиректором Audi станет Маркус Дуйзманн

Audi подтвердила, что гендиректором компании с 1 апреля 2020 года будет назначен Маркус Дуйзманн. Действующий глава Audi Брэм Шот 31 марта покинет компанию по «взаимному соглашению сторон», говорится в пресс-релизе Audi.

Маркус Дуйзманн до этого работал работал в BMW и Mercedes-Benz. О его ожидаемом переходе в Audi стало известно в сентябре. По данным СМИ, осенью 50-летний топ-менеджер взял несколько месяцев отпуска, после которого вернется к работе в автобизнесе.

«Маркус Дуйзманн — превосходный инженер, он сделает все возможное, чтобы использовать огромный потенциал бренда Audi и в очередной раз продемонстрировать нашу приверженность принципу Vorsprung durch Technik ("превосходство высоких технологий", девиз компании.— “Ъ”)»,— заявил Герберт Дисс, гендиректор Volkswagen Group (ей принадлежит Audi).