17 сентября, вторник
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Новым главой Audi станет Маркус Дуйзманн

Новым главой компании Audi в 2020 году должен стать Маркус Дуйзманн, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, немецкий специалист в сентябре 2019 года покинет компанию BMW и после нескольких месяцев отпуска вернется к работе в автобизнесе. Ожидается, что 50-летний топ-менеджер возглавит Audi с апреля 2020 года.

Напомним, с 2018 года руководителем Audi является Брэм Шот. После прихода в компанию господина Дуйзманна голландский специалист должен перейти на другую должность в рамках Volkswagen Group.

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