Не менее пяти человек погибли при столкновениях с полицией в Боливии

Как минимум пять человек погибли и не менее 50 пострадали на мосту у подхода к Кочабамба в Боливии, сообщает La Razоn. Производители коки и сторонники экс-президента Эво Моралеса пытались продвинуться в боливийскую столицу, однако им помешали полиция и военные.

По словам начальника отдела полиции Хайме Зуриты, изначально правоохранители вели мирные переговоры с протестующими, однако потом ситуация «вышла из под контроля». Кокалерос пытались проникнуть в город мирным путем, но при обыске у них нашли оружие.

Напомним, 10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. Обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».