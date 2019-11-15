«Радио Свобода» ответило на включение «Север.Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

В «Радио Свобода» считают включение медиапроекта «Север.Реалии» в реестр СМИ—иностранных агентов несправедливым и политически мотивированным. При этом, как отмечается в заявлении на сайте медиакорпорации, «Радио Свобода» будет выполнять вытекающие из закона об иностранных агентах требования.

«Медиакорпорация проводит независимую редакционную политику и не является агентом ни одного из государств»,— говорится в сообщении.

Ранее 15 ноября медиапроект «Север.Реалии», который был создан «Радио Свобода», включили в реестр СМИ—иноагентов. Причиной этому стали материалы комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. За день до этого глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что «Север.Реалии» «фактически выполняет функцию иностранного агента, но по закону таковым не является». Вместе с этим он обвинил ресурс в «оправдании экстремизма», «пропаганде легализации наркотиков» и нарушении российских законов во время освещения выборов в России.

Теперь Минюстом включено в реестр десять изданий: «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода», «Татаро-башкирская служба “Радио Свобода”», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и «Север.Реалии». Проекты включили в реестр в 2017 году.Список СМИ-иностранных агентов создали после того, как российский телеканал RT обязали зарегистрироваться по закону об иностранных агентах в США.

Напомним, господин Пискарев вместе с сенатором Андреем Климовым подготовили поправки к закону о СМИ. Эти изменения позволят признавать иностранными агентами российских граждан и юридические лица, распространяющие сообщения СМИ—иностранных агентов. В реестр таких СМИ могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие средства из-за рубежа.

Подробнее о поправках читайте в материале “Ъ” «Как стать иностранным агентом».