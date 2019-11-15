«Север.Реалии» признали СМИ-иноагентом

Медиапроект «Север.Реалии», который был создан «Радио Свобода», 15 ноября включили в реестр СМИ—иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста. Причиной этому стали материалы комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России, пояснили в ведомстве.

Накануне, 14 ноября, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что «Север.Реалии» «фактически выполняет функцию иностранного агента, но по закону таковым не является». Он также обвинил ресурс в «оправдании экстремизма», «пропаганде легализации наркотиков» и нарушении российских законов во время освещения выборов в России.

Теперь Минюстом включено в реестр десять изданий: «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода», «Татаро-башкирская служба “Радио Свобода”», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и «Север.Реалии». Проекты включили в реестр в 2017 году.Список СМИ-иностранных агентов создали после того, как российский телеканал RT обязали зарегистрироваться по закону об иностранных агентах в США.

Как ранее стало известно “Ъ”, Василий Пискарев вместе с сенатором Андреем Климовым подготовили поправки к закону о СМИ. Они позволят признавать иностранными агентами российских граждан и юридические лица, распространяющие сообщения СМИ—иностранных агентов. В реестр таких СМИ могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие средства из-за рубежа.

Подробнее о сути поправок — в материале “Ъ” «Как стать иностранным агентом».