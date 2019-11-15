ЦБР ужесточил требования по расчету собственных средств НПФ

Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, повышающее требования к порядку расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении ЦБР. Среди мер, в частности, запрет на принятие к расчету структурных облигаций.

Кроме того, дополнительно ограничивается доля принимаемого к расчету недвижимого имущества, а также регламентируется порядок принятия к расчету обязательств по долгосрочным договорам аренды НПФ. Также был установлен в срок в 10 рабочих дней для устранения НПФ нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, если такие нарушения возникли по независящим от действий фондов причинам.

«Указание Банка России вступает в силу с 26 ноября 2019 года, за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества (вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования указания)»,— отмечено в сообщении.

Напомним, ЦБ собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, НПФ, страховых компаний. Предполагается, что ЦБ сможет продавать санированных игроков на конкурсах, условия которых сам будет определять, или даже вообще без торгов, единственному претенденту. Эксперты указывают, что в нынешней ситуации вопрос в том, где найти этого претендента.

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