«Дом.РФ» за девять месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 63%

Чистая прибыль АО «Дом.РФ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года увеличилась на 63%, до 16,1 млрд руб., следует из отчетности компании.

Рентабельность собственных средств компании достигла 15,1% (годом ранее — 12,4%). Портфель ипотечных активов на 30 сентября составлял 511,6 млрд руб, увеличившись с начала года на 20,7 млрд руб., или 4,2%, Активы, приносящие процентный доход, к 30 сентября равнялись 679 млрд руб. (рост с начала года на 1,5%).

В июне Минстрой подготовил законопроект по увеличению доходов «Дом.РФ». За институтом развития хотят закрепить право на реконструкцию объектов и продажу движимого имущества, а также избавить от необходимости проводить «голландские аукционы» и развивать рынок стройматериалов.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Дом.РФ" отправляют на реконструкцию».