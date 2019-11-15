Уголовное дело завели на эксперта, обнаружившего алкоголь в крови сбитого в Кирове ребенка

В отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка, возбудили уголовное дело о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Напомним, происшествие случилось в июле в Кировской области, мальчика сбил оперативный дежурный пункта полиции «Немский» Сергей Мельников.

Осенью семья погибшего ребенка получила заключение судмедэксперта о том, что в крови ребенка обнаружен алкоголь. В ответ на вопросы родителей следователь кировского следственного управления, которое изначально вело дело о ДТП, пояснил, что алкоголь в крови ребенка мог образоваться от продуктов. Позже дело было передано на расследование в главное управление СК РФ в связи «с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования».

В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, сообщает RT со ссылкой на документ, указано, что специалист допустил множество ошибок. Он произвел вскрытие трупа 15 июля – спустя два дня после смерти, а не в тот же день, как положено. Также он взял на экспертизу не все необходимые материалы (кожу, мочу и т.д.), а только кровь. Образцы в лабораторию он направил не сразу же, а только 18 сентября.

«Будучи обязанным строго руководствоваться инструкцией, Сергей Насонов в период с 13.07.2019 по 05.09.2019 вследствие недобросовестного отношения к службе не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан»,— цитирует RT постановление о возбуждении уголовного дела. Как пишет издание, родители погибшего ребенка настаивают, что дело в отношении судмедэксперта должно вестись не о халатности, а по ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»).

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь».