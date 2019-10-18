Дело сбитого в Кирове ребенка с алкоголем в крови передали в Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело о погибшем в ДТП шестилетнем ребенке на расследование в центральный аппарат ведомства. Напомним, авария произошла в Кирове 13 июля, ребенка сбил оперативный дежурный пункта полиции «Немский» Сергей Мельников. Осенью родители погибшего мальчика получили заключение судмедэкспертизы о том, что в крови ребенка обнаружили алкоголь.

Решение о передачи дела в Главное следственное управление СКР было принято «в связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования». В ходе расследования в том числе будет проведена повторная экспертиза.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь».

Анастасия Еремина