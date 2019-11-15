15 ноября, пятница
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Новый Range Rover появится в 2021 году

Компания Range Rover выпустит новое поколение своего внедорожника в 2021 году, сообщает Auto Express.

Машину построят на платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA), позволяющей использовать наряду с двигателями внутреннего сгорания гибридные и полностью электрические силовые установки. Автомобиль сделают богаче и технологичней, чем выпускающийся сейчас Range Rover. При этом, как ожидается, электрическая версия внедорожника по дизайну будет отличаться от других модификаций. Какой-либо официальной технической информации о новинке пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что Range Rover готовит еще один электрический кроссовер, в основу которого ляжет седан Jaguar XJ нового поколения.

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