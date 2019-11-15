Нижегородская область займет 2,5 млрд рублей в банке «Открытие»

Банк «Финансовая корпорация “Открытие”» предоставит Нижегородской области долгосрочную кредитную линию с лимитом 2,5 млрд руб. сроком на три года. Стоимость контракта составила 517 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Еще одну аналогичную кредитную линию региону предоставит Московский индустриальный банк (МИБ). Стоимость такого контракта составила 582,9 млн руб.

Ранее Нижегородская область уже привлекла две кредитные линии в МИБ на общую сумму в 5 млрд руб., а также 23 кредитные линии в «Сбербанке» каждая с лимитом в 1 млрд руб. Все средства привлекают для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков средств на счете в течение финансового года.

Анастасия Еремина