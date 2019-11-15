Трагедии нашли предпосылки

Трагедия в Благовещенске попала на страницы зарубежных СМИ: про студента строительного колледжа, который напал на учеников с ружьем, написали The Washington Post, Fox News и другие крупные медиа. Они указывают, что 19-летний Данил Засорин хотел отомстить и, после того, как его ранили полицейские, покончил жизнь самоубийством. Как на эту историю отреагировали в России? Об этом — Иван Якунин.

Что именно привело к трагедии, в результате которой два человека погибло и трое пострадали? Одни говорят, что спокойного Данила Засорина травили. Другие — что кто-то издевался над его девушкой. Третьи — что им были недовольны педагоги, и после того, как в очередной раз его выгнали из класса, он вернулся с ружьем.

Дальше возник стандартный в таких историях вопрос: можно ли было предотвратить атаку? И вот в соцсетях находят YouTube-канал, который предположительно вел Засорин: за 10 часов до стрельбы там появился ролик, где он говорит, что его не остановить. Цитата звучит угрожающе, но на деле настроение у него скорее тоскливое: «Если бы меня спросили, в какое время я хотел бы вернуться, это два времени. Время моего детского сада, когда я жил в общаге, когда у меня была PlayStation, я играл в игры, не парился. Второе время — это когда я был в школе. Атмосфера этих дворов, в которых я гулял, когда у меня были друзья, когда "двойки" означали лишь… когда они хоть что-то означали».

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Дальше власти действуют как по методичке — повторяют тот же самый свод тезисов, который, скажем, озвучивали после стрельбы в Керчи: проверить школы на предмет безопасности, обвинить в жестокости компьютерные игры, продавать оружие только более взрослым покупателям. Потом оппоненты сказали, что в армии автомат выдают все равно с 18 лет, и идея заглохла.

Генеральная линия ясна — ничего нового, а атаки на школы все равно продолжаются. Писатель и школьный учитель Дмитрий Быков натер мозоль на языке, повторяя, что запретами ничего не добьешься: «Проблема в одном, что в России реакция на такие вещи всегда примерно одинаковая, как на расстрелы в воинских частях. Такой стандартный набор. Менять систему образования, при которой учитель должен заполнять огромное количество отчетов, постоянно повторять пропагандистские фальшивки, а для реального контакта с детьми у него нет ни времени, ни предпосылок.

Учителя совершенно не готовят к токсичным элементам в классе, к буллингу — он не знает, что этому противопоставить.

Педагог пасует, он беспомощен, он и программу-то плохо знает, куда уж там говорить о психологии».

Выстроить диалог не получается, идейный клинч. Два года назад наш коллега Станислав Кучер спорил с Владимиром Путиным о нападении на журналиста Татьяну Фельгенгауэр, говорил, что по телевизору слишком много агрессии. Президент ответил: за нож взялся больной человек, телевизор тут ни при чем. Потом дело солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего на посту восемь человек якобы из-за дедовщины.

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Ответ Минобороны был о том, что это абсолютная ложь. Вспоминается главный посыл фильма «Джокер», что каждому человеку нужно немного заботы, но этот лозунг, кажется, идет вразрез с политическим вектором, рассуждает соавтор Конституции, президент Фонда «Республика» Сергей Цыпляев: «Конечно, всегда существуют отклонения, будут сумасшедшие, но вопрос опять же в том, что делает сумасшедший. Если где-то считается делом доблести и геройства применить силу, ответить на любой вызов обязательно силовым способом, там, конечно, уровень конфликтности, травматизма и убийств гораздо выше.Тут никуда не деться, это вопрос культуры. Только что на одном из семинаров у меня со студентом была очень широкая дискуссия по поводу смертной казни. Встал вопрос, с одной стороны, удовлетворять месть, и, с другой стороны, утверждать неприкосновенность человеческой жизни».

Кстати, о «Джокере», фильм в последнее время при каждом удобном случае критикует министр культуры Владимир Мединский. Накануне его спросили про дело питерского ученого Олега Соколова, который убил свою аспирантку, а он ответил: «Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?». Иной скажет, действительно, какая разница. Другой увидит тревожный сигнал.

Состояние пострадавших при стрельбе в Благовещенске оценивается как тяжелое, им провели операции.